Металлический забор упал на 5 припаркованных автомобилей на ул. Некрасова в Виннице. Об этом сообщает со ссылкой на пользователя Facebook Владимира Затайдуха, который опубликовал в соцсети соответствующее видео.

В комментариях к сообщению пользователя страница Военной части 3008, которая находится по адресу ул. Некрасова в г. Винница, отметила, что забор упала в связи с сильными порывами ветра.

"Беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев", - сообщила военная часть.

Как сообщили в ГУ НП в Винницкой области, по состоянию на 15:00 владельцы автомобилей в полицию не обращались.

Напомним, в Кропивницком у маршрутки во время движения выпало окно на дорогу.

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