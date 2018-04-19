На онлайн-аукцион будут выставлены 200 вещей, принадлежавших звезде "Завтрака у Тиффани" Одри Хепберн, пишет The Daily Mail.

Известно, что аукцион назначен на 4 мая - день рождения покойной актрисы. В частности, с молотка уйдут шариковая ручка Хепберн, очешник Christian Dior, который она носила с собой с 1970-х до самой смерти в 1993 году, письмо от коллеги по съемочной площадке Грегори Пека, пальто, куртка Armani, брошь в виде золотого жирафа и одно из самых важных для актрисы украшений - жемчужные серьги, за которые планируется выручить 17 тысяч долларов.

Отмечается, что это единственные в своем роде серьги, их она приносила на киносъемки и также хранила до своего последнего дня.

В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти Одри Хепберн.

Как сообщал svodka.net, личные вещи, а также фотокарточки из личного архива британской актрисы, фотомодели и гуманитарного деятеля Одри Хепберн уйдут осенью из под молотка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира