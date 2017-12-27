Новым тренером Житомирского "Полесье", которое выступает во Второй Лиге Украины, стал экс-тренер Премьер-Лигово "Металлиста" и второлигового "Металлиста - 1925" - Александр Призетко, сообщает

Контракт со специалистом подписали сегодня руководство клуба, города и области. Кроме того, Призетко уже заявил, что в его тренерский штаб войдет прежний футболист московского "Спартака", "Динпра" и сборной Украины - Максим Калиниченко.

"Мы пока что остановились - у меня помощник Максим Калиниченко. Для меня он, сразу скажу, не помощник - это мой товарищ. Мне с ним комфортно работать. Официально он у меня помощник, но мы с ним общаемся как бы на равных. Отвечаю прежде только я за результат, я несу ответсвенность", - заявил Призетко.

Перед новым тренером ставится задача - выход в Первую Лигу Украины.

Отметим, что 46-летний Александр Призетко - прежний футболист сборной Украины, играл за "Металлист" и "Динамо". Тренерскую карьеру начал в структуре "Металлиста" - в 2016-м выводил еще Премьер-Лигово "Металлист" последние четыре матча сезона. После этого возглавил вновь "Металлист - 1925".

Напомним, что Притзетко стал уже четвертым тренером "Полесье" за половину сезона, ранее команду покинул Владимир Мазяр.

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