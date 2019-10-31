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Стало известно, когда в Петровском начнут разводить силы
31.10.2019 13:12
Зеленский заявил, что в Петровском на следующей неделе начнут разводить силы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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