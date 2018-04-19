Руководители независимых интернет-ресурсов уже заявляли, что эти поправки в закон о СМИ говорят о желании государства установить более жесткий контроль над белорусскими медиа.

Нижняя палата белорусского парламента 19 апреля приняла в первом чтении законопроект, который вводит жесткое регулирование СМИ и интернета в стране. «За» закон проголосовали 98 депутатов, против – два. Палата представителей принимает все законы в двух чтениях. Но обычно во время второго рассмотрения вносятся скорее косметические, чем принципиальные правки, так что скорее только ни одно из основных положений закона изменено не будет, информирует svodka.net.

​Что будет в законе?

Действие Закона о СМИ будет распространено и на белорусские интернет-ресурсы;

Законопроект вводит добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ («сетевые издания»).

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Зарегистрировать издание сможет только юридическое лицо, а редакция сможет располагаться только в помещениях нежилого фонда;

Без регистрации в качестве СМИ интернет-издания смогут работать, но не смогут обращаться в государственные органы за аккредитацией. А только эта аккредитация дает им возможность обращаться к чиновникам за комментариями и вести фото и видеосъемку на территории Беларуси;

Журналистский статус сотрудников интернет-изданий без регистрации поставят под сомнение. Авторы таких изданий не смогут пользоваться правами на защиту информационных источников и на работу во время массовых мероприятий;

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При этом даже на незарегистрированные интернет-издания будут распространяться обязанности и ответственность, предусмотренные законом о СМИ;

Закон дает возможность полностью блокировать отдельные социальные сети на территории Беларуси – в том числе в случае отсутствия у их владельцев технической возможности «ограничить доступ к ним определенных элементов» или нежелания владельцев удалять информацию;

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих информацию в интернете, в том числе в комментариях и на форумах. Мининформации предлагает идентифицировать их, например, по SMS-сообщениям. Анонимные комментарии будут запрещены;

Также вводится обязательная модерация интернет-ресурсов: ее отсутствие может привести к блокированию сайта;

Участие иностранцев в белорусских СМИ может быть ограничено, в том числе через запрет на распространение продукции зарубежных СМИ в Беларуси без соответствующего разрешения;

Главным редактором СМИ должен быть только гражданин Беларуси;

Для телевидения: объем телепередач белорусского производства в еженедельном объеме телевещания должен быть не менее 30%;

Закон расширяет перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено;

Ограничение доступа к интернет-ресурсам по-прежнему будет осуществляться во внесудебном порядке. При этом восстановить доступ к интернет-ресурсу можно будет только через обращение в Министерство информации, а можно ли будет обжаловать решение Министерства информации в суде – в документе не указано.

Министр информации Александр Карлюкевич, представляя депутатам закон, сказал, что регистрация интернет-ресурса в Министерстве информации – «процедура добровольная, но тот, кто ее не пройдет, не будет считаться изданием, а сотрудники не будут считаться журналистами». Закрывать зарегистрированное интернет-издание Мининформации предлагает после третьего предупреждения, а незарегистрированное – сразу после первого.

Интернет-ресурсы также должны в течение шести месяцев хранить информацию на своих серверах, а за нарушение этой нормы их будут я штрафовать.

Руководители независимых интернет-ресурсов уже заявляли, что эти поправки в закон о СМИ говорят о желании государства установить более жесткий контроль над белорусскими медиа.

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