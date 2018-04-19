|Беларусь ужесточила требования к журналистам и интернет-СМИ
|19.04.2018 15:18
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Руководители независимых интернет-ресурсов уже заявляли, что эти поправки в закон о СМИ говорят о желании государства установить более жесткий контроль над белорусскими медиа.
Нижняя палата белорусского парламента 19 апреля приняла в первом чтении законопроект, который вводит жесткое регулирование СМИ и интернета в стране. «За» закон проголосовали 98 депутатов, против – два. Палата представителей принимает все законы в двух чтениях. Но обычно во время второго рассмотрения вносятся скорее косметические, чем принципиальные правки, так что скорее только ни одно из основных положений закона изменено не будет, информирует svodka.net.
Что будет в законе?
Действие Закона о СМИ будет распространено и на белорусские интернет-ресурсы;
Законопроект вводит добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ («сетевые издания»).
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Зарегистрировать издание сможет только юридическое лицо, а редакция сможет располагаться только в помещениях нежилого фонда;
Без регистрации в качестве СМИ интернет-издания смогут работать, но не смогут обращаться в государственные органы за аккредитацией. А только эта аккредитация дает им возможность обращаться к чиновникам за комментариями и вести фото и видеосъемку на территории Беларуси;
Журналистский статус сотрудников интернет-изданий без регистрации поставят под сомнение. Авторы таких изданий не смогут пользоваться правами на защиту информационных источников и на работу во время массовых мероприятий;
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При этом даже на незарегистрированные интернет-издания будут распространяться обязанности и ответственность, предусмотренные законом о СМИ;
Закон дает возможность полностью блокировать отдельные социальные сети на территории Беларуси – в том числе в случае отсутствия у их владельцев технической возможности «ограничить доступ к ним определенных элементов» или нежелания владельцев удалять информацию;
Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих информацию в интернете, в том числе в комментариях и на форумах. Мининформации предлагает идентифицировать их, например, по SMS-сообщениям. Анонимные комментарии будут запрещены;
Также вводится обязательная модерация интернет-ресурсов: ее отсутствие может привести к блокированию сайта;
Участие иностранцев в белорусских СМИ может быть ограничено, в том числе через запрет на распространение продукции зарубежных СМИ в Беларуси без соответствующего разрешения;
Главным редактором СМИ должен быть только гражданин Беларуси;
Для телевидения: объем телепередач белорусского производства в еженедельном объеме телевещания должен быть не менее 30%;
Закон расширяет перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено;
Ограничение доступа к интернет-ресурсам по-прежнему будет осуществляться во внесудебном порядке. При этом восстановить доступ к интернет-ресурсу можно будет только через обращение в Министерство информации, а можно ли будет обжаловать решение Министерства информации в суде – в документе не указано.
Министр информации Александр Карлюкевич, представляя депутатам закон, сказал, что регистрация интернет-ресурса в Министерстве информации – «процедура добровольная, но тот, кто ее не пройдет, не будет считаться изданием, а сотрудники не будут считаться журналистами». Закрывать зарегистрированное интернет-издание Мининформации предлагает после третьего предупреждения, а незарегистрированное – сразу после первого.
Интернет-ресурсы также должны в течение шести месяцев хранить информацию на своих серверах, а за нарушение этой нормы их будут я штрафовать.
Руководители независимых интернет-ресурсов уже заявляли, что эти поправки в закон о СМИ говорят о желании государства установить более жесткий контроль над белорусскими медиа.