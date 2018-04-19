18 апреля в Нигерии группа мужчин ворвалась в сессионный зал парламента Нигерии и украла церемониальную булаву. Об этом сообщает издание Africa News. Сотрудники охраны парламента не смогли их остановить. Неизвестные скрылись на внедорожнике. По данным СМИ, в нападении участвовали около 10 человек. Журналисты предполагают, что его мог организовать сенатор Ови Омо-Агеге, которого недавно отстранили от исполнения обязанностей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Неизвестные скрылись с места происшествия Фото: TVC News ‏/ Twitter видео Видео: TVC News Nigeria / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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