В Нигерии несколько человек ворвались в здание парламента и украли булаву. Видео
19.04.2018 15:18
18 апреля в Нигерии группа мужчин ворвалась в сессионный зал
парламента Нигерии и украла церемониальную булаву. Об этом сообщает
издание Africa News. Сотрудники охраны парламента не смогли их
остановить. Неизвестные скрылись на внедорожнике. По данным СМИ, в
нападении участвовали около 10 человек. Журналисты предполагают,
что его мог организовать сенатор Ови Омо-Агеге, которого недавно
отстранили от исполнения обязанностей. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Неизвестные скрылись с
места происшествия Фото: TVC News / Twitter видео Видео: TVC News Nigeria / YouTube