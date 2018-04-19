Заседание суда по избранию меры пресечения задержанному водителю Mazda, который является участником дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек, перенесли. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

"Судебное заседание, которое было запланировано на сегодня, не произошло", - отметили в прокуратуре.

Поэтому следующее заседание запланировано на завтра, 20 апреля.

"Но ситуация аналогичная: зависит от его состояния здоровья (подозреваемого, - ред.), отпустят ли его врачи. Все остальное – на суждение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, на 19 апреля запланировали заседание Бабушкинского районного суда Днепра об избрании меры пресечения задержанному водителю Mazda, который является участником ДТП в Кривом Роге.

Как сообщал утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший.

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