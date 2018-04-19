Главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 млрд долл., большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, информирует svodka.net.

«Самая большая проблема с экономической точки зрения — это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… действительно с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг. – Ред.) 26 миллиардов долларов. 26 миллиардов долларов при том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 миллиардов. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — передает УНИАН слова Гройсмана.

По словам премьера, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

«В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ. – Ред.), например, создание антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы», — подчеркнул Гройсман.

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Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд грн только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

«На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу пока что по временной поддержке из-за границы со стороны наших международных партнеров. Это даст возможность нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг», — сказал премьер.

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