Пресс-секретарь внефракционного нардепа Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что депутат была на экспертизе "как всегда несокрушимая". Савченко проходила экспертизу Фото: Тетяна Проторченко / Facebook "Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда – несокрушимая", – написала она. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627246917607748&id=100009673350296 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.5 апреля Савченко должна была пройти проверку на полиграфе, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим нардеп прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв. В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.Утром 13 апреля адвокат Савченко сообщил, что Надежда начала проходить проверку на полиграфе. Однако допрос приостановили из-за состояния ее здоровья.Савченко на три дня приостанавливала голодовку перед допросом 16 апреля, но его перенесли по техническим причинам на следующий день. Защитник нардепа заявил, что она снова отказалась от еды.17 апреля Савченко допросили в СИЗО СБУ.Вчера Савченко заявила, что прохождению допроса на полиграфе препятствовало то, что она "довольно сложно тестируется" и добавила, что процедура проверки еще не завершена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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