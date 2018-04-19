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Яблучко від яблуні: донька Олі Полякової пробує переспівати маму (ВІДЕО)
19.04.2018 15:30
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Зіркова матуся Оля Полякова виховує двох доньок - старшу Машу, яка підростає справжньою копією мами, і молодшу Алісу, яка, схоже, планує коли-небудь переспівати Суперблондинку.

"Ну все, починаємо концертну діяльність", - підписала ролик в Інстаграмі Полякова і запропонувала Alekseev вже взяти молодшу доньку на бек-вокал - саме пісню цього виконавця старанно виводить Аліса.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 18 Кві 2018 р. о 5:51 PDT


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