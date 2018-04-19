Украины приняла за основу проект закона, которым предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.Такие нововведения предусматриваются законопроектом №6776-д, принятым 14 ноября в первом чтении, передает со ссылкой на "".

"За" проголосовали 260 народных депутатов.

В документе говорится о постепенном повышении специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% ( то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук.

Как свидетельствуют данные опроса GATS, сейчас в Украине около 7 млн курильщиков. В среднем 460 грн тратит каждый из них на сигареты в месяц.

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