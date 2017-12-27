Ранее движение ХАМАС заявляло о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагало начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.

Администрация президента США выступает с предложением объявить столицей Палестины Абу-Дис, пригород Иерусалима. Информация об этом, сообщает Anadolu, была доведена до палестинского движения ХАМАС, информирует news.eizvestia.com.

«Недавнее решение США по Иерусалиму является частью продолжающихся попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой “сделки века”», – заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

План США, отметил Хания, предусматривает организацию столицы в Абу-Дисе и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни – расстояние от его центра до Храмовой горы составляет немногим более одного километра.

Помимо этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Помимо этого, заявил Хания, комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения там политических реформ. Дополнительных деталей руководитель ХАМАСа не привел.

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Ранее движение ХАМАС заявляло о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагало начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля 6 декабря и пообещал перенести туда американское посольство, находящееся сейчас в Тель-Авиве. Конгресс США принял соответствующий закон еще в середине 1990-х, однако до сих пор все американские президенты откладывали его исполнение.

Решение Трампа привело к антиамериканским и антиизраильским выступлениям на территории Палестины. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с израильским спецназом. По подсчетам «Аль-Джазиры», их жертвами стали уже 15 человек.

Генассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. В соответствии с ранее принятыми резолюциями, ООН считает Восточный Иерусалим территорией, незаконно оккупированной Израилем – по первоначальному плану организации там в будущем должна появиться столица независимой арабской Палестины.

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25 декабря вслед за США о своем переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим объявила Гватемала.

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