Украинцы должны оставаться толерантными, чтобы не дать России дискредитировать страну, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя набег на ромов во Львове. Климкин: Наши принципы – принципы верховенства права Фото: ЕРА На этом же брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что к нападению на ромов во Львове может быть причастна РФ."Скажу буквально одно предложение об этом нападении. Нападения по определению являются преступлениями похожими", – сказал Климкин.Он добавил, что Украина – это цивилизованное общество."Наши принципы – принципы верховенства права. Мы должны защищать наших граждан. Конечно, Россия последовательно пытается представить Украину как какую-то радикальную реальность, которая не придерживается прав человека. Мы вместе очень активно пытаемся разрушить такие усилия России. Но, тем не менее, должны честно сказать, что атмосфера толерантности, которая всегда была присуща Украине, и действительно, мы, украинцы, являемся очень толерантными людьми, должна сохраняться. И наша мобилизация и сплоченность не даст России делать то, что она последовательно делает", – продолжил министр иностранных дел Украины.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали несколько львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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