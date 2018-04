Что должен уметь выпускник, собирающийся работать в IT-индустрии Спрос на построение карьеры в IT между молодежи растет ежегодно. В 2017 году украинская IT-индустрия выросла на 20% и сейчас насчитывает около 120 000 специалистов. Чтобы удержать такие темпы роста, в этом году ей нужно добавить около 25-30 тысяч специалистов, тогда как украинские университеты ежегодно выпускают только 12-16 тысяч студентов IT-специальностей. Спрос на построение карьеры в IT между молодежи растет ежегодно. Индустрия предлагает относительно высокий стартовый уровень заработной платы – согласно последним исследованиям DOU, средняя зарплата junior-тестировщика — 400 долларов, junior-разработчика — 550. Три наиболее популярные и востребованные IT-специализации: разработка;

тестирование;

автоматизированное тестирование программного обеспечения. Представляем унифицированный перечень требований и рекомендаций к специалистам junior-уровня, которые только начинают карьеру на рынке. Чтобы начать работу в IT, junior-разработчик должен обладать навыками программирования: HTML / CSS на среднем уровне;

JavaScript и .NET на начальном уровне. Зато качество кода и отслеживания ошибок не являются приоритетными параметрами, поскольку приобретаются с опытом. Кроме технических знаний, представители индустрии выделили необходимый минимум социальных навыков: базовый уровень устойчивости к стрессам;

опыт и умение работать в команде;

и владение инструментами тайм-менеджмента. Без английского нет дороги в IT, но для начинающих инженеров довольно владеть языком на уровне B1 – то есть среднем. Этого будет довольно для работы с технической документацией и переписки с иностранными клиентами. Так же требованием к популярным для старта карьеры в IT направлениях являются: ручное тестирование программного обеспечения;

front-end;

net-разработка. Данные знания и умения считаются основными для начала работы в ИТ-индустрии и является отправной точкой для дальнейшего профессионального развития специалиста. Кроме этого, как отмечают эксперты компаний, освоения всех представленных выше навыков и знаний не требует дополнительного высшего профессионального образования, а большинство из них можно приобрести самостоятельно.



