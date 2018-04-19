Большинство стран мира не признает независимость Тайваня. Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в лоно единой державы.

Китай проводит военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Учения проходят на фоне роста напряженности в регионе, информирует svodka.net.

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Тайбэй обвинил Пекин в «бряцании оружием». Пытаясь преуменьшить значение учений китайских военных, он указал на то, что подобные военные маневры Пекин проводит регулярно.

Военное ведомство Тайваня заявило, что Пекин преувеличивает масштабы и значение учений, чтобы запугать Тайбэй.

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«Именно следовательно мы говорим, что это запугивание и бряцание оружием», — сказал официальный представитель администрации Тайваня.

Пекин ранее дал ясно понять, что основная цель учений — «предостеречь» Тайбэй от любых поспешных попыток добиться независимости. В понедельник глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзе И заявил, что учения проводятся для того, чтобы «защитить суверенитет и территориальную целостность» страны.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «общим чаянием для китайского народа» остается «полное единство», следовательно любая попытка разделить страну обречена на провал.

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Как сообщали новости мира, напряжение в отношениях Тайбэя с Пекином усилилось после избрания главой администрации Тайваня в 2016 году Цай Инвэнь, сторонницы независимости острова.

В настоящее время Цай Инвэнь находится с визитом в Швейцарии, которая является одним из основных дипломатических союзников Тайбэя.

Большинство стран мира не признает независимость Тайваня. Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в лоно единой державы. Современная история борьбы за независимость Тайваня началась в 1949 году, когда глава правительства Республики Китай Чан Кайши, потерпев поражение в ходе гражданской войны от войск Мао Цзэдуна, укрылся на Тайване.

За ним на остров перебрались его сторонники, члены партия Гоминьдан, а также власть и парламент. Партия Гоминьдан, несмотря на попытки улучшить отношения с Пекином, продолжает считать захват власти коммунистами в 1949 году нелегитимным, а правительство Тайваня — законной властью только Китая.

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