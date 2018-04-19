Погода, Новости, загрузка...
Порошенко поручил прекратить аналоговое телевещание в Украине с июля 2018 года
19.04.2018 15:35
Растянутый на два года план постепенного перехода на цифровое вещание является неприемлемым, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Угроза информационных диверсий с использованием аналогового телевидения не должна становиться оправданием продолжения аналогового вещания в Украине Фото: president.gov.ua

"Хотелось бы, чтобы угроза проведения информационных диверсий с использованием аналогового телевидения не становилась оправданием продолжения аналогового вещания в Украине, а наоборот. Для противодействия России у нас есть технологии. А для перехода на качественное цифровое вещание, в том числе, в пограничных районах, нужно принимать соответствующие решения", – заявил президент.

Он указал главе Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрию Артеменко о недопустимости продления сроков перехода на аналоговое вещание.

"Ваш план, который вы растянули на два года, недопустимый. Более оптимистически подходите к этому вопросу. Времени у вас до июля, больше вам не нужно. То есть до июля 2018 года вы уже должны не Киев ограничить, а принимать стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить