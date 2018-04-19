Растянутый на два года план постепенного перехода на цифровое
вещание является неприемлемым, заявил президент Украины Петр
Порошенко. Порошенко: Угроза информационных диверсий с
использованием аналогового телевидения не должна становиться
оправданием продолжения аналогового вещания в Украине Фото:
president.gov.ua
"Хотелось бы, чтобы угроза проведения информационных диверсий с
использованием аналогового телевидения не становилась оправданием
продолжения аналогового вещания в Украине, а наоборот. Для
противодействия России у нас есть технологии. А для перехода на
качественное цифровое вещание, в том числе, в пограничных районах,
нужно принимать соответствующие решения", – заявил президент.
Он указал главе Национального совета по
телевидению и радиовещанию Юрию Артеменко о недопустимости
продления сроков перехода на аналоговое вещание.
"Ваш план, который вы растянули на два года,
недопустимый. Более оптимистически подходите к этому вопросу.
Времени у вас до июля, больше вам не нужно. То есть до июля 2018
года вы уже должны не Киев ограничить, а принимать стра
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