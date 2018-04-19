В четверг, 19 апреля, группа вооруженных мужчин ворвалась в сессионный зал парламента Нигерии и украла церемониальный жезл, который нужен парламентариям для принятия решений. Об этом сообщает Africa News .

Уточняется, что неизвестные после драки с охраной покинули здание парламента и скрылись на внедорожнике.

Деревянный церемониальный реквизит является для нигерийских нардепом важным символом власти, без которого они не могут принимать решения.

Однако проблему удалось быстро уладить - в зал принесли новый жезл, больше похожий на булаву.

По предположениям местным СМИ, случай с похищением жезла в качестве мести мог организовать недавно отстраненный от исполнения обязанностей сенатор Ови Омо-Агеге.