|В Нигерии вооруженные мужчины украли из парламента жезл для церемоний
|19.04.2018 15:37
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В четверг, 19 апреля, группа вооруженных мужчин ворвалась в сессионный зал парламента Нигерии и украла церемониальный жезл, который нужен парламентариям для принятия решений. Об этом сообщает Africa News.
Уточняется, что неизвестные после драки с охраной покинули здание парламента и скрылись на внедорожнике.
Деревянный церемониальный реквизит является для нигерийских нардепом важным символом власти, без которого они не могут принимать решения.
Однако проблему удалось быстро уладить - в зал принесли новый жезл, больше похожий на булаву.
По предположениям местным СМИ, случай с похищением жезла в качестве мести мог организовать недавно отстраненный от исполнения обязанностей сенатор Ови Омо-Агеге.
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