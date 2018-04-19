Глава "Укравтодора" не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах

"Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора не идет. Вопрос в стадии изучения" , - сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс -служба ведомства

18 апреля чиновник сообщил, что Кабинет министров поручил Министерству инфраструктуры Украины, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, "Укравтодора" и Укртрансназопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и при необходимости вынести его на заседание правительства. Лавренюк назвал эту инициативу "очень правильной", потому что "последние резонансные ДТП" связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

В то же время руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это повышает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновения с пешеходами на дороге", - сказал Новак.

Он отметил, что в Одесской области после завершения ремонта одной из дорог на следующий день была ДТП, где погибли люди.

По мнению руководителя "Укравтодора", причина в том, что через хорошее качество дорог "водители гоняют с бешеной скоростью".

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Все погибшие находились в маршрутке.