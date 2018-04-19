Работу Донецкой фильтровальной станции планируют возобновить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с Международным Комитетом Красного Креста и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по сопровождению персонала к станции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает

"Работу планируется возобновить после договоренностей ВодаДонбаса с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к ДФС", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на 19.04 ДФС законсервировано.

"Остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки откуда вода подается населению", - проинформировали в Министерстве.

Напомним, 18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции.

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