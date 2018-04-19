Из-за систематического нарушения сепаратистами требований минских договоренностей, второй год подряд разведения сил на этом участке невозможно.

Сепаратисты сорвали запланированное на 25 апреля разведение сил и средств в поселке деревня Луганская. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, в четверг, 19 апреля, около 7.00 они вновь нарушили режим тишины на участке, где было запланировано разведение сил, информирует svodka.net.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), сепаратисты обстреляли позиции украинской армии с огневых позиций на горе правитель Игорь. По данным штаба, враг применил станковые противотанковые гранатометы. СЦКК сообщила об этом наблюдателям миссии ОБСЕ.

«Украинская сторона СЦКК расценивает этот обстрел, как явное нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения сторон», – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что подразделения сил АТО готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения боевиками требований Минских договоренностей.

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