|Кубок Лиги чемпионов отправится в турне по Украине
|19.04.2018 15:43
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Вже відомий розклад Trophy experince по містам України!Кубку UEFA Champions League та UEFA Women's Champions League побачать шість українських міст!Зустрічай Кубку у своєму місті!#TrophyExperience #uclf2018 #uwclf2018 pic.twitter.com/IrwGWGuYLk— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 18 апреля 2018 г.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов сыграют 24 мая в на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве определят в полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион".
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