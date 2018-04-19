Кубок главного клубного соревнования Европы, Лиги чемпионов, покажут в шести украинских городах: Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Также в турне отправится главный трофей женской Лиги чемпионов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.24 | комментариев: Тур начнется в Киеве 21 апреля. В 12.40 перед зданием мэрии кубки передадут городу.Далее трофей доставят в Мариуполь (22 апреля), Днепр (23 апреля), Харьков (26 апреля), Одессу (29 апреля) и Львове (30 апреля). Вже відомий розклад Trophy experince по містам України!Кубку UEFA Champions League та UEFA Women's Champions League побачать шість українських міст!Зустрічай Кубку у своєму місті!#TrophyExperience #uclf2018 #uwclf2018 pic.twitter.com/IrwGWGuYLk — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 18 апреля 2018 г. Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов сыграют 24 мая в на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве определят в полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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