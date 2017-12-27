На борту теплохода, который пострадал после столкновения с мостом
на Рейне в Германии, находились, преимущественно, туристы из стран
Бенилюкса. Четыре человека получили тяжелые ранения Фото: ЕРА По
данным агентства Dpa, на которое ссылается издание, судно под
названием Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. На его борту
находилось 129 человек – преимущественно туристов из стран
Бенилюкса.Пострадавшие были доставлены в больницы. По данным
издания Spiegel, на утро сегодняшнего дня трое пострадавших уже
выписаны из медицинских учреждений.
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