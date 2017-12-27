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В Германии туристический теплоход врезался в опору моста, около 30 пострадавших
27.12.2017 13:05
На борту теплохода, который пострадал после столкновения с мостом на Рейне в Германии, находились, преимущественно, туристы из стран Бенилюкса. Четыре человека получили тяжелые ранения Фото: ЕРА По данным агентства Dpa, на которое ссылается издание, судно под названием Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. На его борту находилось 129 человек – преимущественно туристов из стран Бенилюкса.Пострадавшие были доставлены в больницы. По данным издания Spiegel, на утро сегодняшнего дня трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.

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