Погода, Новости, загрузка...
Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами, - Супрун
19.04.2018 15:46
Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами, - Супрун
Супрун призвала местные власти помогать медицинским учреждениям
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что в системе электронного здравоохранения зарегистрировано 1 миллион деклараций украинцев с врачами.
Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами, - Супрун Фото: korupciya.com

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только за третью неделю кампании. Благодарна всем, кто активно и ответственно подошел к процессу выбора врачей. Вы - настоящие агенты перемен!", - написала Супрун в Facebook.

Она также отметила, что кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения к ней хорошо подготовились.

"Сейчас главное, чтобы местная власть тех городов и сел, медучреждения которых еще только начинают приобщаться к трансформации системы здравоохранения, активно им помогала. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Это должно обеспечить власть на местах. Опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть, а также активные граждане", - подчеркнула министр.

Как известно, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должено быть подключено к системе "Электронное здоровье".

В первый день национальной компании "Доктор для каждой семьи" около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом.

  • Польша может упростить трудоустройство медработников из Украины
  • Это ложь, что мы отменяем выезды к пациентам, - Супрун
  • Более 300 тыс. украинцев выбрали себе семейного врача

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить