|Украинцы подписали 1 млн деклараций с врачами, - Супрун
|19.04.2018 15:46
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Супрун призвала местные власти помогать медицинским учреждениямИ.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что в системе электронного здравоохранения зарегистрировано 1 миллион деклараций украинцев с врачами.
Фото: korupciya.com
"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только за третью неделю кампании. Благодарна всем, кто активно и ответственно подошел к процессу выбора врачей. Вы - настоящие агенты перемен!", - написала Супрун в Facebook.
Она также отметила, что кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения к ней хорошо подготовились.
"Сейчас главное, чтобы местная власть тех городов и сел, медучреждения которых еще только начинают приобщаться к трансформации системы здравоохранения, активно им помогала. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Это должно обеспечить власть на местах. Опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть, а также активные граждане", - подчеркнула министр.
Как известно, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должено быть подключено к системе "Электронное здоровье".
В первый день национальной компании "Доктор для каждой семьи" около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом.