Супрун призвала местные власти помогать медицинским учреждениям

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только за третью неделю кампании. Благодарна всем, кто активно и ответственно подошел к процессу выбора врачей. Вы - настоящие агенты перемен!" , - написала Супрун в Facebook .

Она также отметила, что кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения к ней хорошо подготовились.

"Сейчас главное, чтобы местная власть тех городов и сел, медучреждения которых еще только начинают приобщаться к трансформации системы здравоохранения, активно им помогала. Интернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, необходимые для подписания деклараций с пациентами. Это должно обеспечить власть на местах. Опыт медучреждений, которые лучше справляются с изменениями, показывает, что секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть, а также активные граждане" , - подчеркнула министр.

Как известно, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должено быть подключено к системе "Электронное здоровье".