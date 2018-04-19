Так много свинины, как сейчас, Украина не импортировала в течение последних четырех лет. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает

"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет. За первые 3 месяца 2018 года Украина ввезла 1,8 тыс. т мяса свиней, что на 17% больше, чем в прошлом году. Импорт сала добавил еще больше - почти 60% (ввезли более 14 тыс. т). При этом импорт говядины у нас довольно незначительный, других видов мяса скота - почти отсутствует", - отметил он.

К росту показателей импорта свинины, по словам политика, привело подорожание этого вида мяса на внутреннем рынке, которое, в свою очередь, связано с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в стране.

"Эти данные статистики свидетельствуют, что лучше не стало: эпидемия АЧС не идет на спад, а соответственно, действия контролеров, как и предыдущие два года, не имеют нужного эффекта. Отрасль продолжает нести убытки, а украинский рынок свинины наводняет товар из Нидерландов", - отметил С.Тригубенко.

Он добавил, что на фоне перспективы запрета продажи домашнего мяса (с 2020 года, в случае принятия соответствующего законопроекта), цены на свинину могут взлететь вообще до небес.

"И тогда мы будем вынуждены в разы переплачивать за иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках", - предположил депутат.

Как сообщал украинцы едят все больше не свои, а завезенные продукты.

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