18 апреля быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

В Администрации Президента Украины заявили изданию «Цензор.НЕТ», что не будут комментировать публикации аудиозаписей внефракционным народным депутатом Александром Онищенко. Об этом 19 апреля в Facebook сообщил главный редактор издания Юрий Бутусов, информирует svodka.net.

«Пресс-служба Администрации Президента в ответ на вопрос «Цензор.НЕТ», будут ли комментарии по поводу публикации аудиозаписи беглого олигарха Александра Онищенко, дала ответ: «Фейки не комментируем», – написал он.

Также ответил журналистам в кулуарах Верховной Рады и глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

«Именно часть Блока Петра Порошенко инициировала группы и круглые столы, которые касаются фейков, а фейки мы не комментируем», – заявил он.

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18 апреля быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Нардеп добавил, что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе».

Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.

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10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.

1 февраля 2018 года СМИ написали, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу. В тот же день Холодницкий сообщил, что в августе 2017 года дело о выдаче лицензий закрыли.

В НАБУ проинформировали, что детективы расследуют еще одно дело, в котором фигурирует Злочевский.

В своей книге Онищенко написал, что Злочевский поставляет бесплатный газ на стекольный завод народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

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