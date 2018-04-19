Народный депутат от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что не хочет комментировать записи, которые публикует скорый нардеп Александр Онищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Человек не присутствует в Украине, он не дает показания, потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана я не хочу, отказываюсь Фото: Ірина Луценко / Facebook "До тех пор, пока экспертиза не докажет, что это якобы голос того или иного политика, что это якобы голос того или иного человека, – это все считается фейком. До момента, пока суд не признает, что это доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это фейк. Человек не присутствует в Украине, он не дает показания, потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана я не хочу, отказываюсь", – отметила она.Луценко добавила, что представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры приглашали Онищенко в Украину."Все будет зависеть от его смелости", – подчеркнула Луценко.Онищенко, который в Украине фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, время от времени публикует записи своих разговоров якобы с президентом Украины Петром Порошенко. 18 апреля скорый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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