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Ирина Луценко о "пленках Онищенко": Пока экспертиза не докажет подлинность голосов, это все считается фейком
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19.04.2018 15:51
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко, представитель президента
в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что не хочет комментировать
записи, которые публикует скорый нардеп Александр Онищенко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко: Человек не присутствует в Украине, он не дает
показания, потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана
я не хочу, отказываюсь Фото: Ірина Луценко / Facebook "До тех пор,
пока экспертиза не докажет, что это якобы голос того или иного
политика, что это якобы голос того или иного человека, –
это все считается фейком. До момента, пока суд не признает, что это
доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это
фейк. Человек не присутствует в Украине, он не дает показания,
потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана я не хочу,
отказываюсь", – отметила она.Луценко добавила, что
представители Национального антикоррупционного бюро Украины и
Специализированной антикоррупционной прокуратуры приглашали
Онищенко в Украину."Все будет зависеть от его смелости", –
подчеркнула Луценко.Онищенко, который в Украине фигурирует в
деле о злоупотреблениях при реализации газа, время от времени
публикует записи своих разговоров якобы с президентом Украины
Петром Порошенко. 18 апреля скорый нардеп обнародовал
запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают
закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая
Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас
опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр
Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации
Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее
комментировать.
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