Через несколько недель в аннексированном Крыму откроют движение автомобилей по Керченскому мосту. Такое заявление сделал "глава" Крыма Сергей Аксенов во время Ялтинского экономического форума.

"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году", - заявил Аксенов.

Как сообщал svodka.net.uа, строители из Российской Федерации планируют завершить работы по строительству автомобильной части Керченского моста в Крым "после 9 мая" . Согласно графику, автомобильную часть моста планировали сдать в декабре 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира