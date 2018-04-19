Порошенко и Турчинов посетят Донецкую и Луганскую области для инспекции качества сигнала

Система запущена в четверг, 19 апреля, по распоряжению Президента Петра Порошенко, передает LB.ua.

Петр Порошенко намерен в ближайшее время вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым посетить Донецкую и Луганскую области для инспекции качества сигнала украинского вещателя.

"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области. Хочу лично проверить качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции" , - сказал Порошенко во время совещания по противодействию антиукраинской речи на оккупированных территориях.

Он также напомнил, что через несколько недель Украина перейдет от формата антитеррористической операции к операции Объединенных сил, согласно закону о реинтеграции Донбасса.