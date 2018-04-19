|В районе АТО запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию
|19.04.2018 15:54
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Порошенко и Турчинов посетят Донецкую и Луганскую области для инспекции качества сигналаГосслужба специальной связи и защиты информации запустила систему противодействия антиукраинской речи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Фото: mn24.com.ua
Система запущена в четверг, 19 апреля, по распоряжению Президента Петра Порошенко, передает LB.ua.
Петр Порошенко намерен в ближайшее время вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым посетить Донецкую и Луганскую области для инспекции качества сигнала украинского вещателя.
"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области. Хочу лично проверить качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции", - сказал Порошенко во время совещания по противодействию антиукраинской речи на оккупированных территориях.
Он также напомнил, что через несколько недель Украина перейдет от формата антитеррористической операции к операции Объединенных сил, согласно закону о реинтеграции Донбасса.
Напомним, мощность цифрового телевизионного вещания на территорию аннексированного Крыма с Чонгарской башни увеличили втрое.