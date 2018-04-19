|В зоне АТО запущена система противодействия антиукраинскому вещанию
|19.04.2018 15:58
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В четверг, 19 апреля, в зоне проведения АТО на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии.
Старт системе дал Президент Украины Петр Порошенко во время прямой трансляции заседания Военного кабинета, информирует svodka.net.
Оборудование этой системы расположено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Система блокирует аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы,
поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской
областей, в частности, блокируется более 40 каналов российского и
сепаратистского телевидения. Система станет эффективным
инструментом противодействия информационной экспансии и
распространения российской пропаганды в зоне АТО,
Он отметил, что с началом работы этой системы под информационную защиту попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.
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«Оборудование этой системы соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности окружающей среды», – отметил докладчик.
Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с
секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области и
лично проверю качество трансляции украинских сигналов, украинских
вещателей в зоне проведения антитеррористической операции,