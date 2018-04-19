В четверг, 19 апреля, в зоне проведения АТО на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии.

Старт системе дал Президент Украины Петр Порошенко во время прямой трансляции заседания Военного кабинета, информирует svodka.net.

Оборудование этой системы расположено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Система блокирует аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы, поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется более 40 каналов российского и сепаратистского телевидения. Система станет эффективным инструментом противодействия информационной экспансии и распространения российской пропаганды в зоне АТО,

– рассказал генерал-докладчик из зоны АТО.

Он отметил, что с началом работы этой системы под информационную защиту попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.

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«Оборудование этой системы соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности окружающей среды», – отметил докладчик.

Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверю качество трансляции украинских сигналов, украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции,

– сказал в свою очередь Порошенко.

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