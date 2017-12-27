" Следующий год будет особенным. Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни, даже от отца за это получал, и все мои поступки всегда были, скажем так , самостоятельными. в следующем году Луценко будет там, где будет горячее, и где это будет только нужно людям. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну ", - сказал он в интервью украинским телеканалам.

Луценко гордится тем, что в Генпрокуратуру "зашла справедливость».

"Тысячи дел по малозначимым уголовных преступлений были закрыты, против солдат, пенсионеров, бедных людей, которые в силу различных причин ошиблись. Я садился рядом с обвиняемым на скамейку, чтобы показать необходимость особого отношения к добробатив, я заходил в тюрьмы и наказывал прокуроров за то, что заключенные живут в нечеловеческих условиях " , - пояснил он.

Генпрокурор считает, что во всех государственных учреждениях должна быть аналогичная ситуация и "справедливость должна зайти на все Печерские холмы".

"Потому что когда люди приватизируют себе все новые и новые предприятия, наверное, это законно в большинстве случаев, но это не справедливо. В такой период, как мы живем, власть не должна богатеть. Я в этом глубоко убежден. Я буду находиться на своей должности столько, чтобы это услышали. Если не услышат - буду возбуждать уголовные дела, обращаться к людям ", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что интервью прошло в формате, в котором ранее говорил с тележурналистами президент Петр Порошенко.