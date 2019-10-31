Зеленский заявил, что Украина начнет отводить войска в Петровском 4 ноября. Он также напомнил о ведущемся отведении войск в Золотом.

Разведение сил в Петровском в Донецкой области начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский напомнил, что на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области.

«Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение», – добавил президент.

Президент также заявил, что ожидает от нормандской встречи договоренности о прекращении войны и не сомневается в том, что встреча состоится.

«Условиями встречи «нормандской четверки» было: подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском. Мы со своей стороны начали разведение, если все безопасно и в Петровском, в течение недели, 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча. Главный результат – это договоренности о прекращении войны», – сказал Зеленский.

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