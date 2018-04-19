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Ильин: В 2014 году Турчинов не имел права управлять Вооруженными силами
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19.04.2018 15:59
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Конституция Украины не предусматривала, чтобы спикер Верховной
Рады, и.о. президента Александр Турчинов становился
Главнокомандующим ВСУ, заявил экс-начальник украинского Генштаба
Юрий Ильин. Ильин сказал, что в феврале 2014 года считал
Главнокомандующим Януковича Фото: mil.gov.ua В феврале 2014 года
Александр Турчинов, ставший председателем Верховной Рады и
исполняющим обязанности президента, не мог выполнять функции
Главнокомандующего. Об этом заявил прежний командующий
Военно-морскими силами Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий
Ильин на заседании Оболонского районного суда по делу о
госизмене бывшего президента Виктора Януковича 19
апреля.Заседание транслируют в YouTube на канале
Генпрокуратуры Украины. Ильина допрашивают в режиме
видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном
Крыму."Конституция не прописывает перехода функции
главнокомандующего. Обязанности и.о. президента четко прописаны.
Управлять Вооруженными силами он не имел права, в моем понимании",
– сказал он.Экс-глава Генштаба признал, что в первые дни после
бегства Януковича продолжал считать Главнокомандующим его, однако
ориентировался и на указания, поступавшие из Киева.При этом ни
Янукович, ни Турчинов не давали ему указаний на применение армии
либо на другие действия, добавил Ильин.В конце 2013-го –
начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые
привели к смене власти.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим
ВМС Украины. 19 февраля 2014 года Янукович назначил его начальником
Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10
дней – до 28 февраля.После назначения Ильин приказал
украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные
не выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура
открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье
"дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении
министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы.
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