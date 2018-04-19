Томагавк, самая секретная, загадочная и в какой-то степени, невидимая крылатая ракета в мире, которую без труда можно сбить старым советским ЗРК. К таким выводам приходишь, читая сообщения российских СМИ, посвященные недавнему ракетному удару по Сирии и его последствиям.

Посудите сами, большинство крылатых ракет, выпущенных по объектам в Сирии, бравые ПВО Асада сбили, но до сих пор нам не показали ни одного подтверждения сбитой КР Томагавк или любой другой, принимавшей участие в данном ударе. Тем не менее, поются оды Панцирям С-1 и ЗРК “Бук”.

После же того как песня о сбитых 146% КР в небе над Сирией поднадоела даже среднестатистическому ура-патриотическому обывателю средних широт великой и необъятной, было решено придумать новую басню о том, что из Сирии в Россию отправили две не разорвавшиеся крылатые ракеты.

И опять возникает вопрос, а почему эти новости не сопровождают фото и видео этих “неразорвавшихся ракет”? Ведь, согласитесь, это событие, которому нет равных – Томагавк дал сбой и в целости и сохранности отправляется в Россию. Это все равно, что если бы над оккупированной Восточной Пруссией упал F-35!

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

В итоге, очередная ура-патриотическая история, призванная подбодрить дух народонаселения, которое одной только бояркой мотивировать свое безрассудство уже не может. Нужна закуска!

Что дальше? А дальше я не исключаю, что в ближайшее время из папье-маше будут изготовлены макеты, отдаленно напоминающие Томагавки, которые и будут выдаваться за “умные и симпатичные”. А до того, мы так и не увидим каких либо доказательств как сбитых 100500 ракет, так и “взятых в плен”. Собственно, готовимся, на “Мосфильм” поступил заказ!

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира