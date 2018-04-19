В Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие Женщина обвиняется в том, что в течение нескольких лет издевалась над своим любимым 22-летним Алексом Скилом, страдающим гидроцефалией 22-летняя британка Джордан Уорт приговорена к 7,5 годам тюрьмы по делу о домашнем насилии и "принудительный контроль". Это первый в истории страны приговор по такой статье в отношении женщины. Фото: SBNA В интервью британским СМИ Скил рассказал, что его девушка в течение почти четырех лет наносила ему не только морального, но и физического вреда, в результате чего он оказался на волосок от смерти. По его словам, Джордан наносила ему раны ножом, поливала его кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и решала, какую одежду ему нужно носить. Кроме того, девушка запрещала своему любимому контактировать с родственниками и друзьями, ломала его мобильные телефоны и даже контролировала его страницу в Facebook. Алекс Скил рассказывает, что познакомился с Джордан, когда ему было 16 лет, оба они на тот момент учились в Бедфордском колледже. Она стала его первой девушкой, до этого у него не было серьезных отношений. Как пишет газета Sun , Джордан Уорт выросла в благополучной, любящей семье, хорошо училась в школе и в университете Хартфордшира и хотела стать учителем. Девушка также занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке. Фото: SBNA Британские СМИ публикуют фотографии, на которых Алекс и Джордан выглядят счастливой парой: они отдыхают вместе, целуются и улыбаются в объектив. Однако, судя по рассказам скила, идиллия была только фасадом, за которым прятались по-настоящему страшные вещи, достойные голливудского фильма ужасов. "Физическое насилие началось девять месяцев назад, а четыре года до этого продолжались моральные унижения" , - признается Алекс в интервью изданию Daily Mail. Парень говорит, что его родственники знали о том, что Джордан оказывает на него моральное давление, однако не подозревали о физическом насилии с ее стороны. Фото: SBNA "Она два года пыталась держать меня подальше от них. У меня очень любящая семья, любящие родители, но она не давала мне говорить с ними. Она била меня и шпарили кипятком, ранила мне руки, утверждая, что я говорил со своей семьей, хотя я этого не делал" , - рассказывает Алекс. Ситуация осложнялась тем, что Скил страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), что делало его еще более уязвимой жертвой насилия. Физическое насилие со стороны девушки начиналось с простых толкания и пинков, однако постепенно приобрело угрожающие масштабы, признает пострадавший. "Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне". Я наклонил голову, кровь продолжала течь. Она пошла вверх по лестнице, я снова попросил: "Пожалуйста, помоги мне", а она сказала: "Иди и умри!", - говорит Алекс. Он подумал, что хуже быть уже не может, однако после этого девушка придумала новый вид мучений: она стала поливать его кипятком, когда он спал. "Меня будила боль от кипящей воды на моей коже. Иногда я просыпался посреди ночи, когда это случалось" , - рассказывает прежний бойфренд Джордан. Алекс сильно потерял в весе, его тело покрылось синяками и ранами, однако он не решался рассказать кому-то о том, что происходит у него дома. Джордан, в свою очередь, запрещала ему посещать врачей. Насилие прекратилось только после того, как в июне прошлого года соседи Алекса и Джордан вызвали полицию, испугавшись громких криков, доносившихся из их дома. Прибывшие на место медики диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени. После этого, Скил переехал к своим родителям в Бедфорд. По его словам, к тому моменту он похудел почти на 18 кг и весил около 44 кг. Он опасался, что его раны могли подхватить инфекцию, и это могло привести к ампутации. "Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10" , - говорит Алекс. В ходе процесса, который проходит в Королевском суде Лутон, судья заявил, что Уорт призналась, что применяла физическое насилие в отношении своего бывшего бойфренда, в том числе с использованием ножа и кипятка. Согласно решению суда, девушке запрещено контактировать с Алексом Скилом на бессрочный период. Напомним, что в марте 2018 года в Британии раскрыли масштабный случай насилия над детьми , который замалчивали 40 лет. В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО

В Британии начали расследование против Russia Today

В Солсбери проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что его джордан она алекс Теги: общество