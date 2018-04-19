|В американской Монтане объявили чрезвычайную ситуацию
|19.04.2018 16:03
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В семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап американского штата Монтана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Об этом сообщает со ссылкой на Xinhua.
Северные районы Монтаны страдают от наводнения вследствие
рекордного количества снега, выпавшего в течение аномальной
зимы.
Как сообщал по меньшей мере два человека погибли в результате сильного шторма с возможными торнадо, движется на восток через центральные районы США.
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