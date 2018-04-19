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В американской Монтане объявили чрезвычайную ситуацию
19.04.2018 16:03

В семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап американского штата Монтана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Об этом сообщает со ссылкой на Xinhua.

Северные районы Монтаны страдают от наводнения вследствие рекордного количества снега, выпавшего в течение аномальной зимы.

Отмечается, что десятки дорог в штате были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки.

Как сообщал по меньшей мере два человека погибли в результате сильного шторма с возможными торнадо, движется на восток через центральные районы США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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