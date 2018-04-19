В центре Киева разгорелся скандал из-за того, что переселенец, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке сепаратистскую музыку, прославляющую главарей боевиков Гиви и Моторолу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист националистической организации «С14» Сергей Мазур, информирует svodka.net.

По его словам, националисты заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

Так, во время беседы продавец пообещал, что подобное больше не повторится, и заверил, что у него нет антиукраинской позиции. Он добавил, что Крым — это Украина, а российская агрессия на Донбассе нетерпима.

Читайте: В Киеве с ТРЦ слетел большой лист металла и упал на женщину

«Это второй поход активистов «С14». В первый раз «героя» из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Мотороллу», — уточнил Мазур.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира