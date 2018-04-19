Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомир Новак считает, что желтый свет светофора нужен как дополнительный элемент привлечения внимания водителя на развязках дорог. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новак: Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч Фото: Укравтодор / Facebook "Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге", – заявил он. Новак подчеркнул, что желтый свет светофора нужен как дополнительный элемент привлечения внимания водителя на развязках дорог.18 апреля Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, "Укравтодору", Национальной полиции и Государственной службе по безопасности на транспорте изучить целесообразность отмены работы светофора в дежурном "желтом" режиме после ДТП в Кривом Роге, в результате которой восемь человек погибли и 21 был травмирован. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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