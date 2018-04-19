Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины
"Укравтодор" Славомир Новак считает, что желтый свет светофора
нужен как дополнительный элемент привлечения внимания водителя на
развязках дорог. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Новак: Я поддерживаю изменения по скорости в населенных
пунктах до 50 км/ч Фото: Укравтодор / Facebook "Нет, я этого не
поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных
пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах,
возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге", –
заявил он. Новак подчеркнул, что желтый свет светофора нужен
как дополнительный элемент привлечения внимания водителя на
развязках дорог.18 апреля Кабмин поручил Министерству
внутренних дел, Министерству инфраструктуры, "Укравтодору",
Национальной полиции и Государственной службе по безопасности на
транспорте изучить целесообразность отмены работы светофора в
дежурном "желтом" режиме после ДТП в Кривом Роге, в результате
которой восемь человек погибли и 21 был травмирован.
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