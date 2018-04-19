Иногда в коррупционных схемах в Украине живых денег вообще может не быть.

Об этом говорится в материале "", передает

"Может быть оказание услуг, эквивалентное сумме взятки. Например, в Николаевской области в прошлом году просили телевизоры вместо денег. Либо компьютеры просят", - отметила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

Уточняется, что взятки без денег практикуют и копы.

"Не всегда ведь озвучивают конкретную сумму. Смотрят на твой автомобиль, оценивают, как ты одет, и как бы в "дружеском" разговоре пытаются выяснить, чем ты занимаешься в жизни. Например, человек владеет рестораном. Ему закидывают удочку: а если прийти к тебе в ресторан и отпраздновать юбилей какой-нибудь, не заплатив за это", - рассказал водитель из Харькова, пожелавший остаться неизвестным.

В то же время статусные коррупционеры действуют с размахом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира