|Взятки без денег: появились интересные детали о необычных способах коррупции в Украине
|19.04.2018 16:09
|
Иногда в коррупционных схемах в Украине живых денег вообще может не быть.
Об этом говорится в материале "", передает
"Может быть оказание услуг, эквивалентное сумме взятки. Например, в Николаевской области в прошлом году просили телевизоры вместо денег. Либо компьютеры просят", - отметила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
Уточняется, что взятки без денег практикуют и копы.
"Не всегда ведь озвучивают конкретную сумму. Смотрят на твой автомобиль, оценивают, как ты одет, и как бы в "дружеском" разговоре пытаются выяснить, чем ты занимаешься в жизни. Например, человек владеет рестораном. Ему закидывают удочку: а если прийти к тебе в ресторан и отпраздновать юбилей какой-нибудь, не заплатив за это", - рассказал водитель из Харькова, пожелавший остаться неизвестным.
В то же время статусные коррупционеры действуют с размахом.