Президент Украины Петр Порошенко поручил осуществить полный переход на цифровое телевидение в Украине до июля 2018 года. Об этом он сказал сегодня во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает

“И просьба, чтобы мы доработали безотлагательно вместе с правительством и при непосредственном участии Министерства информационной политики систему перехода на цифру и не прикрывали бездействие постоянным удлинением сигнала. Есть довольно времени — государственная политика, эффективное использование частот”, — сказал глава государства.

По словам Президента, эффективное использование частот Украина увидела в частности из-за перехода к частотам 4 поколения.

“План, который вы растянули на 2 года, — он неприемлем. Более оптимистично подходите. Я думаю, время у вас есть до июля. Постепенно, к июлю 2018 года, вы уже имеете не Киев ограничивать, а принимать стратегические решения”, — подчеркнул он.

Как сообщал Президент хочет мешать антиукраинской речи на границе с Приднестровья.

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