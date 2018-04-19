Новый проект поможет обеспечить социальным жильем около 1 тыс. человек

Соответствующие финансовое и проектное соглашение подписали в четверг министр соцполитики Андрей Рева, руководитель городского и инфраструктурного подразделения Немецкого государственного банка развития (KfW) Марион Кнеш, исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) Андрей Лактионов в присутствии посла Германии в Украине Эрнста Райхеля и директор бюро KfW в Украине Лутца Хорн-Хааке, - сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Безвозвратная финансовая помощь предоставляется Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через KfW. Проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI" продлится четыре года. Средства будут направлены в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей.