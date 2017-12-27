В городе Дайсбург в Германии круизное судно с пассажирами на борту протаранило опору автодорожного моста на реке Рейн, пишет Ziet .

В результате аварии пострадали 27 человек, в том числе пять пострадавших получили тяжелые травмы.

Стоит отметить, что на момент крушения на борту судна Swiss Crystal находилось 129 человек (26 из них - члены экипажа). Пассажиров эвакуировали с судна. Через некоторое время организатор путешествия предоставил запасное судно, на котором люди смогли продолжить свой путь. Однако некоторые пассажиры судна предпочли переночевать в отеле или отправились домой.

Swiss Crystal отбуксировали, его носовая часть сильно повреждена. Движение по мосту временно перекрыли. В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину чрезвычайного происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту пропала в Атлантическом океане у берегов провинции Санта-Круз.

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