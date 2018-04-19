Сегодня, 19 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,348.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,352.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 350929.25 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 128.26 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 131.54 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1370.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1238.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото в ходе сегодняшних торгов колеблется в цене после публикации «Бежевой книги» (Beige Book) — комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США по экономическому положению 12 округов страны. Согласно «Бежевой книге», опубликованной в среду вечером, прогнозы по экономической активности в США остаются позитивными. Вместе с этим, однако, ФРС выражает озабоченность относительно ряда секторов, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, по поводу нововведенных или планирующихся торговых пошлин.

Инвесторы восприняли комментарии регулятора как сигнал к дальнейшему повышению ставок. В конце марта ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 1—2 мая.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. В результате золото, торгуемое в долларах, становится дороже для держателей других валют, что снижает спрос на него.

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