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"Укрзалізниця" может повысить цены на билеты после майских праздников - Кравцов
19.04.2018 16:15
Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что решения о повышении цен на билеты находится на финальной стадии с несколькими министерствами. 2 апреля стало известно, что "Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты, которое должно было вступить в силу 1 апреля Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook Он отметил, что компания прошла согласование на уровне профсоюзов и получила ответ от Министерства экономики."Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода", – заявил Кравцов. В своем финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд грн.Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот.2 апреля стало известно, что Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты, которое должно было вступить в силу 1 апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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