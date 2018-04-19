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"Укрзалізниця" может повысить цены на билеты после майских праздников - Кравцов
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19.04.2018 16:15
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Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений
Кравцов заявил, что решения о повышении цен на билеты находится на
финальной стадии с несколькими министерствами. 2 апреля стало
известно, что "Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты,
которое должно было вступить в силу 1 апреля Фото: ПАТ
"Укрзалізниця" / Facebook Он отметил, что компания прошла
согласование на уровне профсоюзов и получила ответ от Министерства
экономики."Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими
министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что
решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после
праздничного периода", – заявил Кравцов. В своем
финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела
подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания
планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд
грн.Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений
Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки
пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и
на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные
билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на
аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот.2 апреля стало
известно, что Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты,
которое должно было вступить в силу 1 апреля.
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