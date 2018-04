Если повышается зарплата госчиновников, нужно повышать и ответственность за коррупцию. А мы сейчас просто идем по путинскому следу

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4176; coreola.articleid = 242226; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4176] = 4176; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/sergey-garmash.html", "name": "Сергей Гармаш" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Сергей Гармаш

Если повышается зарплата госчиновников, нужно повышать и ответственность за коррупцию. А мы сейчас просто идем по путинскому следу { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/sergey-garmash/esli-povyshaetsya-zarplata-goschinovnikov-nuzhno-povyshat-i-otvetstvennost-za-korrupciyu-a-my-seychas-prosto-idem-po-putinskomu-sledu-242226.html" }, "headline": "Если повышается зарплата госчиновников, нужно повышать и ответственность за коррупцию. А мы сейчас просто идем по путинскому следу", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2422/26_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-19T16:53:17+02:00", "dateModified": "2018-04-19T17:09:15+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Несмотря на рост зарплат украинских чиновников и правоохранителей, коррупции в стране меньше не становится, считает донецкий журналист Сергей Гармаш." , "keywords": "бизнес, Сергей Гармаш, правоохранители, госслужащие" } Сергей Гармаш Главный редактор интернет-издания "ОстроВ". все материалы автора → Если повышается зарплата госчиновников, нужно повышать и ответственность за коррупцию. А мы сейчас просто идем по путинскому следу Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.53 | комментариев: Зарплаты госчиновников при Порошенко – Гройсмане выросли в разы. Выросли в милиции и у других силовиков. В принципе, я не против, чтоб госслужащие получали деньги, достаточные для того, чтобы не воровать. Но как определить этот порог?Вот и получается, что зарплаты у чиновников и правоохранителей растут, а коррупции меньше не становится. Зато зарплаты в бизнесе и на производстве, то есть у тех, кто непосредственно финансирует зарплаты чиновников и силовиков, – или растут символически, или даже понизились.У нас увеличивается разрыв не только по линии уровня жизни народа и власти, у нас увеличивается разрыв и между уровнем зарплаты и ответственностью за злоупотребления на работе. То есть если повышается зарплата, то нужно и реально повышать ответственность за коррупцию.А мы сейчас просто идем по путинскому следу. В России тоже нормально живут силовики и госчиновники, то есть те, кто составляет основу путинского режима, а народ – в ж… Вот и мы туда же – хотели к Европе, а получилось – к ж… Источник: Сергей Гармаш / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки зарплаты идем просто путинскому следу Теги: сергей гармаш