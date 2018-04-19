Служба безопасности Украины за последние 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины. Об этом сказал сегодня Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает

"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. Мы видели попытки организации террористических атак внутри страны - Служба безопасности Украины за 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины», - сказал Президент.



По его словам, террористы, которые были установлены, задержаны. Значительная часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации, отметил Президент.



"Часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Ростовскои, Белгородской, Курской областей, а также на территории незаконно аннексированного Крыму", - сообщил он.



Как сообщал Служба безопасности Украины выявила деятельность преступной группы, которая скупала на территории оккупированного Крыма паспорта граждан Украины, на основании которых затем иностранцам, в том числе с терорганизации "Исламское государство", изготавливали биометрические паспорта для выезда за границу.

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