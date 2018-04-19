|За 3,5 года СБУ предупредила более 400 попыток террористических атак - Порошенко
|19.04.2018 16:25
|
Служба безопасности Украины за последние 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины. Об этом сказал сегодня Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает
"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. Мы
видели попытки организации террористических атак внутри страны -
Служба безопасности Украины за 3,5 года предупредила более 400
попыток террористических атак в разных регионах Украины», - сказал
Президент.