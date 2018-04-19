|Професорський розводняк для онкохворих, — експерт
|19.04.2018 16:27
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На днях добрі люди навели на прекрасну «Камелін-біо — ефективний та безпечний протираковий препарат».
І нам, звісно, стало цікаво. І ми, звісно, полізли розбиратись. І виявилось, що це реальна біда, бо контора кришується професорським складом великих медичних установ.
ШО ЦЕ ТАКЕ?
Камелін — продукт з меду високогірних грузинських бджіл.
Придумали його в 20-х роках, бо нормальних ліків не було, дослідили в 50-х, а потом винахідник вмер і уньос тайну с сабой. І тіки в 2004 на світ.
, що він допоможе від раку, метастазування, простатиту, вірусного гепатиту, ендометріозу. патологій шийки матки.
ДОКАЗИ?
На тій же розміщено посилання на 4 вітчизняні статті.
.
В роботі не вказані критерії включення, нема рандомізації, засліплення. НІЯКОЇ статистичної обробки даних. (просто прикинули на око).
Лікування у жінок.
Результати лікування у різних групах статистично не порівнювались. Тобто, автори не можуть стверджувати, що Камелін покращує лікування.
молочної залози.
У статті не написано, якими статистичними методами користувались, але всюди проставлено р≤ 0,05. Штірліца видалі лижи. Якби шановні сочінітєлі читали щось крім совкової періодики, то знали б, що р≤0,05 — це умова достовірності. А в результатах вказують точне значення. Наприклад р=0,04. або p<0,01 Бо для конкретного результату р не може бути одночасно і < і = 0,05. Але, як його вказать, якшо ніхто не рахував?
Лікували .
Оцінювали 6 показників у 3 часові точки.
Яка статистика, як то рахувалось? Nihuja. просто р≤0,05.
Хочеться спитать: і шо, бл@дь?
Дорогі учьоні, доктора мед наук і зав відділами!
Ну нізя отак брать і ліпить усюду підряд те «р». Ну це виглядить по-дебільному, чес-слово! Як вроді ви не відстрілюєте про шо пишете.
Ах, ну да, в 3 з 4 робіт в авторах заявлений виробник Камеліну. Це хоча б чесно.
Всі статті, дивним чином, написані в 2017 році. Савпадєніє?
В усіх роботах висновок один: Камелін — гармонізує імунний гомеостаз (що б це не значило)
Більшість тексту і посилань не мають ніякого стосунку до Камеліну. А роботи, де він згадується, проведені на теренах СНД. Наприклад, журнал «Здоров’є мужчіни» посилається на дослідження Камеліну в журналі «Здоров’є женщіни». (це не жарт).
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Тепер саме . Сторінка 11 справа внизу: «Камелін НЕ є імуномодулятором».
Те саме дослівно кажуть на українському препарата.
PubMed індексує 2 статті про Камелін, обидві грузинські:
він є .
він є.
Упс, нєпанятна…
Ідем на грузинський сайт виробника.
От камелін в , от в .
В обох інструкціях вказано, що препарат належить до групи ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ!!!!
Яка різниця — спитаєте ви? Принципова!
Давайте глянем шо таке — «речовини, здатні регуляторно впливати на імунну систему».
Тобто, згідно грузинського сайту Камелін впливає на імунну систему, згідно українського — ні.
Ітак, хтось нам жостко пиzдить: виробник чи вітчизняна професура. В різних джерелах заявлені різні властивості.
А може в залежності від географічних координат мьод в пілюлях змінює біологічні якості?
Як казала Аліса — «чєм дальше, тєм страньше».
В Грузії Камелін — ліки. ліцензійні документи.
До речі, всі вони ПРОСРОЧИЛИСЬ у 2015 році.
в Україні Камелін — це БАД. (у кожній із наведених статей внизу рекламна вклейка. В нижньому куті мааасєнькими літерами «НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ»)
Всі укр-дослідники наперебій кричать, що Камелін сам не діє на імунітет, і не знищує мікроорганізми, а лише створює «гармонійні умови» для роботи імунних клітин.
А як тоді пояснити оцю грузинську ?
Камелін виливали в баночку з культурою грибів і ті переставали рости. Так все таки він діє безпосередньо? Чи в баночці заблудились якісь імунні клітини? Чи це черговий піzдьож?
І яка сторона нам бреше?
Ок, включаєм банальну логіку. Якщо бреше виробник, то Камелін — безсовісне гівно і фуфло.
Якшо бреше наша професура, то Камелін — насправді ще мощніший, ніж заявлено. Але для чого вони тоді обманюють, ще й за гроші виробника? Бо за межами рідної Грузії науково довести ефективність Камеліну не вийде, тому його реєструють, як БАД. Значить, знову виробник бреше, а Камелін — безсовісне гівно і фуфло.
І шо, бл@дь, таке «гармонізація імунного гомеостазу»? Якому філологу це прийшло в голову?
Ось тлумачний фармацевтичних термінів.
Ну ващє не про те! Такого концепту не існує!
МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
Звісно, цієї hujni нема ніде, крім постсовка. І понабігають фірмачі, і закричать «канєшна, ета же !» а потім додадуть «но ми уже подалі на патент !».
Трошки не так)
На англомовній сміливо заявлено, що компанія має представництво в США.
В неті можна знайти цікавий інформаційний бюлетень.
,
.
2007-2008 роки. FDA повідомляє виробнику, що Камелін є БАДом, але рекламується як ліки. А значить буде регулюватись у відповідному правовому полі.
Чим те регулювання кончілось непонятно, але на сьогоднішній день підрозділ Camelyn US Inc .
Пацан к успєху шол… Ну і нехай! Нашо продавати мед в пілюлях 350 мільйонам юридично захищених американців, якшо під боком сидять 40 мільйонів лохопедів, яким можна втюхнути все шо завгодно?
БАД, ТАКИЙ БАД
Офіційні ресурси мають всі ознаки продавців фуфла
http://camelyn.com.ua — склад Камеліну ви не знайдете. Зате є відеовідгуки вдячних пацієнтів.
http://camelyn-onco.net — купа страшилок про хіміотерапію і обіцянки здоровго життя
http://camelyn.ge/product-rus.php — Камелін можна колоть, ковтать, мазаться, сувать в зад, і пирскать в горло.
Таке враження, шо доктор Лупиздя робить свої записки на базі отаких історій.
ПІДСУМОК:
Камелін
— якісно не досліджувався
— світ таких ліків не знає
— FDA послала на*єр
— укр-професори нахвалюють взахльоб
— документи на офіційному сайті просрочені
— в Україні це — БАД
— наукові публікації проплачені виробником
— імуномодулятор
— НЕ імуномодулятор
— і, в конце-концов, Камелін — звучить гордо!
P.S. На головному сайті є фотки, імена і посади поважних мужів: професори, зав кафедрами, керівники відділів.
Знайте, ці люди — втюхують вам надію за гроші фірми. Лікуватись у них — щастя!
Браво, колеги. Просто, бл@дь, браво!
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