Професорський розводняк для онкохворих, — експерт



На днях добрі люди навели на прекрасну «Камелін-біо — ефективний та безпечний протираковий препарат». І нам, звісно, стало цікаво. І ми, звісно, полізли розбиратись. І виявилось, що це реальна біда, бо контора кришується професорським складом великих медичних установ. ШО ЦЕ ТАКЕ? Камелін — продукт з меду високогірних грузинських бджіл. Придумали його в 20-х роках, бо нормальних ліків не було, дослідили в 50-х, а потом винахідник вмер і уньос тайну с сабой. І тіки в 2004 на світ. , що він допоможе від раку, метастазування, простатиту, вірусного гепатиту, ендометріозу. патологій шийки матки. ДОКАЗИ? На тій же розміщено посилання на 4 вітчизняні статті. . В роботі не вказані критерії включення, нема рандомізації, засліплення. НІЯКОЇ статистичної обробки даних. (просто прикинули на око). Лікування у жінок. Результати лікування у різних групах статистично не порівнювались. Тобто, автори не можуть стверджувати, що Камелін покращує лікування. молочної залози. У статті не написано, якими статистичними методами користувались, але всюди проставлено р≤ 0,05. Штірліца видалі лижи. Якби шановні сочінітєлі читали щось крім совкової періодики, то знали б, що р≤0,05 — це умова достовірності. А в результатах вказують точне значення. Наприклад р=0,04. або p<0,01 Бо для конкретного результату р не може бути одночасно і < і = 0,05. Але, як його вказать, якшо ніхто не рахував? Лікували . Оцінювали 6 показників у 3 часові точки. Яка статистика, як то рахувалось? Nihuja. просто р≤0,05. Хочеться спитать: і шо, бл@дь? Дорогі учьоні, доктора мед наук і зав відділами! Ну нізя отак брать і ліпить усюду підряд те «р». Ну це виглядить по-дебільному, чес-слово! Як вроді ви не відстрілюєте про шо пишете. Ах, ну да, в 3 з 4 робіт в авторах заявлений виробник Камеліну. Це хоча б чесно. Всі статті, дивним чином, написані в 2017 році. Савпадєніє? Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . В усіх роботах висновок один: Камелін — гармонізує імунний гомеостаз (що б це не значило) Більшість тексту і посилань не мають ніякого стосунку до Камеліну. А роботи, де він згадується, проведені на теренах СНД. Наприклад, журнал «Здоров’є мужчіни» посилається на дослідження Камеліну в журналі «Здоров’є женщіни». (це не жарт). ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? Тепер саме . Сторінка 11 справа внизу: «Камелін НЕ є імуномодулятором». Те саме дослівно кажуть на українському препарата. PubMed індексує 2 статті про Камелін, обидві грузинські: він є . він є. Упс, нєпанятна… Ідем на грузинський сайт виробника. От камелін в , от в . В обох інструкціях вказано, що препарат належить до групи ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ!!!! Яка різниця — спитаєте ви? Принципова! Давайте глянем шо таке — «речовини, здатні регуляторно впливати на імунну систему». Тобто, згідно грузинського сайту Камелін впливає на імунну систему, згідно українського — ні. Ітак, хтось нам жостко пиzдить: виробник чи вітчизняна професура. В різних джерелах заявлені різні властивості. А може в залежності від географічних координат мьод в пілюлях змінює біологічні якості? Як казала Аліса — «чєм дальше, тєм страньше». В Грузії Камелін — ліки. ліцензійні документи. До речі, всі вони ПРОСРОЧИЛИСЬ у 2015 році. в Україні Камелін — це БАД. (у кожній із наведених статей внизу рекламна вклейка. В нижньому куті мааасєнькими літерами «НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ») Всі укр-дослідники наперебій кричать, що Камелін сам не діє на імунітет, і не знищує мікроорганізми, а лише створює «гармонійні умови» для роботи імунних клітин. А як тоді пояснити оцю грузинську ? Камелін виливали в баночку з культурою грибів і ті переставали рости. Так все таки він діє безпосередньо? Чи в баночці заблудились якісь імунні клітини? Чи це черговий піzдьож? І яка сторона нам бреше? Ок, включаєм банальну логіку. Якщо бреше виробник, то Камелін — безсовісне гівно і фуфло. Якшо бреше наша професура, то Камелін — насправді ще мощніший, ніж заявлено. Але для чого вони тоді обманюють, ще й за гроші виробника? Бо за межами рідної Грузії науково довести ефективність Камеліну не вийде, тому його реєструють, як БАД. Значить, знову виробник бреше, а Камелін — безсовісне гівно і фуфло. І шо, бл@дь, таке «гармонізація імунного гомеостазу»? Якому філологу це прийшло в голову? Ось тлумачний фармацевтичних термінів. Ну ващє не про те! Такого концепту не існує! МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ Звісно, цієї hujni нема ніде, крім постсовка. І понабігають фірмачі, і закричать «канєшна, ета же !» а потім додадуть «но ми уже подалі на патент !». Трошки не так) На англомовній сміливо заявлено, що компанія має представництво в США. В неті можна знайти цікавий інформаційний бюлетень. , . 2007-2008 роки. FDA повідомляє виробнику, що Камелін є БАДом, але рекламується як ліки. А значить буде регулюватись у відповідному правовому полі. Чим те регулювання кончілось непонятно, але на сьогоднішній день підрозділ Camelyn US Inc . Пацан к успєху шол… Ну і нехай! Нашо продавати мед в пілюлях 350 мільйонам юридично захищених американців, якшо під боком сидять 40 мільйонів лохопедів, яким можна втюхнути все шо завгодно? БАД, ТАКИЙ БАД Офіційні ресурси мають всі ознаки продавців фуфла http://camelyn.com.ua — склад Камеліну ви не знайдете. Зате є відеовідгуки вдячних пацієнтів. http://camelyn-onco.net — купа страшилок про хіміотерапію і обіцянки здоровго життя http://camelyn.ge/product-rus.php — Камелін можна колоть, ковтать, мазаться, сувать в зад, і пирскать в горло. Таке враження, шо доктор Лупиздя робить свої записки на базі отаких історій. ПІДСУМОК: Камелін — якісно не досліджувався — світ таких ліків не знає — FDA послала на*єр — укр-професори нахвалюють взахльоб — документи на офіційному сайті просрочені — в Україні це — БАД — наукові публікації проплачені виробником — імуномодулятор — НЕ імуномодулятор — і, в конце-концов, Камелін — звучить гордо! P.S. На головному сайті є фотки, імена і посади поважних мужів: професори, зав кафедрами, керівники відділів. Знайте, ці люди — втюхують вам надію за гроші фірми. Лікуватись у них — щастя! Браво, колеги. Просто, бл@дь, браво! — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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