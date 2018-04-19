Киев прокомментировал решение так называемого «правительства» аннексированного Крыма о передаче участка Тузлинской косы в федеральную собственность РФ. Именно по этому участку проходит Керченский мост.

Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, оккупационные власти Крыма не имеют никаких прав передавать территорию острова Тузла в собственность России. Это противоречит законам Украины и международному праву, подчеркнули в ведомстве, информирует svodka.net.

Министерство напомнило, что по всем международным нормам Крым был и остается неотъемлемой частью Украины. Изменение территории государства решает лишь всеукраинский референдум, как это предусматривает статья 73 Конституции.

Украина официально осудила незаконные действия России и призвала мировое общество не признавать факт передачи острова в собственность РФ, чтобы не допустить пренебрежения положениями конституционно-правовых норм.

После этой новости у многих возник вопрос: если оккупирован уже весь Крым, и весь Крым «включен» в Российскую Федерацию, и вопреки закону, здравому смыслу, справедливости и истории (и резолюции Генассамблеи ООН) упомянут в Конституции государства-захватчика – то зачем же россиянам красть у Крыма Тузлу?

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Стоит отметить, что территориальный спор вокруг острова Тузла возник еще до аннексии Крыма. В 1941 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР остров Тузла был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области в 1954 была передана в состав Украинской ССР.

В свою очередь в РФ настаивали, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области. Юрисдикция на прибрежные воды морей, исходя из принципа, что акватории прибрежных морей принадлежат государству в целом, а не его отдельным субъектам, оставалась за Россией как правопреемницей СССР.

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