Заседание транслируют на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. Ильин, находящийся в Крыму, допрашивается в режиме видеоконференции как свидетель стороны защиты.

По его словам, переброска российских войск на полуостров не могла свидетельствовать о начале захвата Крыма.

"Они подавали каждый день заявку на использование сил и средств для повседневных мероприятий и военный подготовки, следовательно говорить о том, что это было несанкционированно, я не могу", – заявил свидетель.

Ильин признал, что в феврале 2014 года разговаривал с представителями российского командования, они утверждали, что Россия проводит мероприятия по защите своих объектов на полуострове.

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