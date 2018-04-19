|Ильин назвал законным перемещение российских войск в Крым перед захватом полуострова
|19.04.2018 16:31
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Заседание транслируют на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. Ильин, находящийся в Крыму, допрашивается в режиме видеоконференции как свидетель стороны защиты.
По его словам, переброска российских войск на полуостров не могла свидетельствовать о начале захвата Крыма.
"Они подавали каждый день заявку на использование сил и средств для повседневных мероприятий и военный подготовки, следовательно говорить о том, что это было несанкционированно, я не могу", – заявил свидетель.
Ильин признал, что в феврале 2014 года разговаривал с представителями российского командования, они утверждали, что Россия проводит мероприятия по защите своих объектов на полуострове.Россия аннексировала Крым и Севастополь после блокирования украинских воинских частей военными без опознавательных знаков и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.После назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В ходе судебного заседания 19 апреля 2014 года Ильин заявил, что еще в январе 2014 года предупреждал, что Крым может "выйти из подчинения в случае неконституционной смены власти".
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