Центральный защитник Никита Бурда подписал новый договор с ФК "Динамо" (Киев). Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает

Новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано на четыре года.

"Очень рад, эмоции только положительные. Много работал ради того, чтобы играть в основном составе "Динамо" (Киев). Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за "Динамо", уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника", - сказал защитник.

Отметим, что в нынешнем сезоне Бурда провел во всех турнирах за "Динамо" 10 матчей (7 в чемпионате Украины, 1 - на Кубке Украины, 2 - в Лиге Европы), в которых забил 2 мяча.

Напомним, что Андрей Шевченко вызвал Бурду в ряды национальной сборной на мартовские спарринги.

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