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Почему двухлетнюю одесситку оставили на рынке?
19.04.2018 16:34
Почему двухлетнюю одесситку оставили на рынке? По теме:

В Одессе на рынке «Черёмушки» обнаружили двухлетнюю девочку. Малышка не разговаривает, пишет  со ссылкой на .

Правоохранителям удалось выяснить как ребёнок оказался один, без сопровождения взрослых. Стало известно, что мама девочки сейчас находится в тяжелом состоянии в Овидиопольской больнице. Она воспитывала дочь одна и является матерью-одиночкой.

Полицейские установили, что родной отец ребёнка привёл её в приют, однако там её отказались принимать. Мужчина не сообщил, что он является родным отцом девочки, а просто сказал, что нашел её.

После того, как малышку отказались принимать в приюте, её родной папа оставил её на рынке.

В данный момент девочка находится в инфекционной больнице на обследовании. Дальнейшую ее судьбу будет решать Служба по делам детей Одесского горсовета.

 







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