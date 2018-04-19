|Почему двухлетнюю одесситку оставили на рынке?
|19.04.2018 16:34
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В Одессе на рынке «Черёмушки» обнаружили двухлетнюю девочку. Малышка не разговаривает, пишет со ссылкой на .
Правоохранителям удалось выяснить как ребёнок оказался один, без сопровождения взрослых. Стало известно, что мама девочки сейчас находится в тяжелом состоянии в Овидиопольской больнице. Она воспитывала дочь одна и является матерью-одиночкой.
Полицейские установили, что родной отец ребёнка привёл её в приют, однако там её отказались принимать. Мужчина не сообщил, что он является родным отцом девочки, а просто сказал, что нашел её.
После того, как малышку отказались принимать в приюте, её родной папа оставил её на рынке.
В данный момент девочка находится в инфекционной больнице на обследовании. Дальнейшую ее судьбу будет решать Служба по делам детей Одесского горсовета.